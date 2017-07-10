Субботник в парке Металлургов на Тагилстрое состоится 15 июля в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Территория парка близ ДК НТМК давно поросла дикой растительностью и от следов былой ухоженности не осталось уже практически ничего. В парк часто приходят люди, чтобы покормить уток, только утята плавают в грязи среди пустых бутылок из-под пива.

Жители сами решили привести в порядок территорию парка около ДК НТМК. В свой выходной день там соберутся неравнодушные тагильчане, чтобы убрать образовавшуюся там свалку и разруху.

Фото из группы «ТТ»

Уважаемые тагильчане! Как вы смотрите на то, чтобы сделать наш город чуточку чище? Можем начать с уборки в парке Металлургов на Тагилстрое, куда местные жители приходят отдохнуть и погулять со своими детками. Вместе мы в силах сделать наш Нижний Тагил лучше обращаются организаторы.

Также необходима помощь инвентарём.

Понадобятся мешки для мусора, перчатки, сачок. Может ещё что-то, предлагайте говорят организаторы.

Желающие помочь в уборке парка ДК НТМК на улице Металлургов могут присоединиться в группе субботника ВКонтакте, где будет сообщаться вся оперативная информация.