В начале недели в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода и дожди с грозами

Начало недели в Нижнем Тагиле будет пасмурным, а также с дождями и грозами, по данным Гисметео.

В понедельник, 10 августа, в течение дня ожидаются дожди. Температура воздуха не превысит +15 градусов. Кроме того, предупреждают тагильчан о порывах ветра до 16 метров в секунду. Во вторник, 11 августа, весь день также ожидаются дожди. Однако вечером из-за облаков выглянет солнце. Температура воздуха будет достигать +17 градусов, а порывы ветра до 12 метров в секунду. Среда, 12 августа, ожидается без дождей. Но погода по-прежнему останется пасмурной. Утром синоптики обещают солнечную погоду, а температура воздуха составит также +17 градусов. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter