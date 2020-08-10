В начале недели в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода и дожди с грозами

В начале недели в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода и дожди с грозами

Сегодня, 11:35Здоровье и экология1mediainvest.ru
Начало недели в Нижнем Тагиле будет пасмурным, а также с дождями и грозами, по данным Гисметео.

В понедельник, 10 августа, в течение дня ожидаются дожди. Температура воздуха не превысит +15 градусов. Кроме того, предупреждают тагильчан о порывах ветра до 16 метров в секунду.

Во вторник, 11 августа, весь день также ожидаются дожди. Однако вечером из-за облаков выглянет солнце. Температура воздуха будет достигать +17 градусов, а порывы ветра до 12 метров в секунду.

Среда, 12 августа, ожидается без дождей. Но погода по-прежнему останется пасмурной. Утром синоптики обещают солнечную погоду, а температура воздуха составит также +17 градусов. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

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