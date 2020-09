В предстоящие выходные в Свердловской области ожидается похолодание до +10…+15 градусов, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

На следующей неделе погода уже станет более осенняя. Тогда температура понизится еще на три-пять градусов. Отмечается, что в регион вернутся дожди и порывистый ветер. В выходные по ночам температура воздуха будет снижаться от +10 до +5 градусов. Согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле в выходные ожидаются дожди, а также ветреная погода. Температура воздуха при этом не превысит +17 градусов.

