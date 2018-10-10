Свердловская прокуратура проверит сведения о загрязнении рек Ивдель и Тальтия
Сегодня, 19:38Здоровье и экология
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В Ивдельском и Североуральском городских округах прокуратура проводит проверку рек Тальтия и Ивдель после сообщения СМИ о загрязнении водных объектов.
В 2017 году ОАО «Святогор» разработало план по реконструкции Шемурского месторождения. Кроме того были приняты и другие меры для недопущения ухудшения качества воды в реках.
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Однако, по сообщениям СМИ, загрязнение рек не прекратилось. Для проверки качества воды был проведен забор образцов для дальнейшего их анализа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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