В свердловском онкодиспансере впервые удалили опухоль через дыхательные пути
Сегодня, 17:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Врачи Свердловского областного онкодиспансера впервые провели операцию по удалению злокачественной опухоли верхней доли правого легкого методом эндобронхиальной резекции, рассказали в пресс-службе областного минздрава.
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Из-за проблем с дыханием у пациента стандартное хирургическое вмешательство было невозможным. В связи с этим медики приняли решение удалить опухоль через дыхательные пути.
Из-за сужения трахеи у пациента имелось нарушение дыхания. Обширная операция могла усугубить эту ситуацию. Вместе с заведующим торакальным отделением Максимом Руденко мы приняли решение выполнить малоинвазивное высокотехнологичное эндобронхиальное вмешательство,рассказал руководитель эндоскопической службы онкодиспансера Евгений Десятов.
С помощью ригидного бронхоскопа хирурги провели вентиляцию легких и сделали доступ к опухоли через гортань и трахею пациента. Во время операции, которая длилась 40 минут, врачи удалили опухоль размером 12 мм.
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