В свердловском онкодиспансере впервые удалили опухоль через дыхательные пути

Из-за проблем с дыханием у пациента стандартное хирургическое вмешательство было невозможным. В связи с этим медики приняли решение удалить опухоль через дыхательные пути.

Из-за сужения трахеи у пациента имелось нарушение дыхания. Обширная операция могла усугубить эту ситуацию. Вместе с заведующим торакальным отделением Максимом Руденко мы приняли решение выполнить малоинвазивное высокотехнологичное эндобронхиальное вмешательство,рассказал руководитель эндоскопической службы онкодиспансера Евгений Десятов.