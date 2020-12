Из Екатеринбурга в Москву отправили 11 тонн ртутных отходов люминесцентных ламп

Из Екатеринбурга на московскую площадку научно-производственного предприятия «Экотром» отправлены 11 тонн опасных отходов, являющихся смесью ртути и люминофора.

Она образуется при утилизации энергосберегающих и люминесцентных ламп, сообщает пресс-служба регионального отделения Российского экологического общества. В ведомстве отмечают, что бочки с отходами накапливали на площадке МУП Комплексного решения проблем промышленных отходов с 2017 года. Предприятие обладает специализированной установкой, которая дает возможность извлекать из ламп ртуть и люминофор, а также отправлять стекло ламп на переработку. Оставшиеся компоненты в дальнейшем утилизируют. В пресс-службе также добавили, что в регионе на данный момент нет предприятий, которые могут работать с люминофором. Поэтому в течение трех лет опасные отходы копили на площадке и теперь их отправили на переработку. По словам общественников, это первая крупная партия в Екатеринбурге. Она создавала серьезный риск для экологической безопасности. По словам заместителя свердловского отделения Российского экологического общества Антона Черноголова, найти средства на вывоз на утилизацию удалось найти только в этом году.

