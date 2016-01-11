В Свердловской области зафиксирован рекордный надой
На базе животноводческого АПК Свердловской области был поставлен рекорд по надою у одной коровы.
Как стало известно, в сельхозкооперативе «Килачевский» на 1 дойную фуражную корову был получен надой 10 тыс. 27 кг. молока за год, при среднем надое в области 6,5 тыс. кг.
Министр АПК и продовольствия региона Михаил Копытов:
Хозяйство специализируется в основном на селекции скота, дает животным качественные корма и применяет в работе инновационные технологии. Я считаю, что все это в совокупности и привело к рекордным показателям.
Также чиновник рассказал, что сельскохозяйственное предприятие «Килачевский» является передовым животноводческим хозяйством. На базе предприятия разводят молочную породу коров и содержат более 7,4 тыс. голов особей КРС, в том числе 2,8 тыс. коров. У хозяйства имеется собственная племенная ферма для воспроизводства основного стада животных, молочный комплекс с доильным залом, шесть молочно-товарных ферм.
В общем счете, за прошлый год на территории Свердловской области по предварительным данным было произведено 655 тыс. тонн молока, что больше показателя 2014 года.
По данным министерства сельского хозяйства России, сегодня Свердловская область занимает десятое место в стране по валовому производству и надою молока в расчете на одну корову. 15 место в России по производству скота и птицы на убой, при этом по производству говядины - 1 место в УрФО и 23 место в России, 5 место в РФ по производству куриных яиц, 3 место в России по показателю «яйценоскость одной курицы-несушки».