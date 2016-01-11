В Свердловской области зафиксирован рекордный надой

Как стало известно, в сельхозкооперативе «Килачевский» на 1 дойную фуражную корову был получен надой 10 тыс. 27 кг. молока за год, при среднем надое в области 6,5 тыс. кг.

Министр АПК и продовольствия региона Михаил Копытов:

Хозяйство специализируется в основном на селекции скота, дает животным качественные корма и применяет в работе инновационные технологии. Я считаю, что все это в совокупности и привело к рекордным показателям.

Также чиновник рассказал, что сельскохозяйственное предприятие «Килачевский» является передовым животноводческим хозяйством. На базе предприятия разводят молочную породу коров и содержат более 7,4 тыс. голов особей КРС, в том числе 2,8 тыс. коров. У хозяйства имеется собственная племенная ферма для воспроизводства основного стада животных, молочный комплекс с доильным залом, шесть молочно-товарных ферм.

В общем счете, за прошлый год на территории Свердловской области по предварительным данным было произведено 655 тыс. тонн молока, что больше показателя 2014 года.