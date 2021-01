11 января газоанализатор при замерах воздуха рядом с ж/д вокзалом в Нижнем Тагиле не зафиксировал наличие пяти веществ-загрязнителей.

Показатели диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы остались по нолям. Во время замеров температура воздуха составляла -21 градус, дул северо-восточный ветер со скоростью четыре метра в секунду. Напомним, 10 января при замерах на железнодорожном также не было выявлено содержание пяти вредных веществ. Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха от TagilCity.ru 10 января

