С 10 по 11 января в Нижнем Тагиле выявлено три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 3 743 случая инфицирования. В Свердловской области за сутки выявлено 384 случая заболевания, с начала пандемии зарегистрировано 62 900 заболевших человек. 564 пациента находятся в тяжелом состоянии, 213 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из медучреждений выписано 390 человек, общее число выздоровевших составило 55 296 свердловчан. За все время зафиксировано 1700 летальных случаев, из них 17 за минувшие сутки.

