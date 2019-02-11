-5 градусов и небольшой снег: теплая неделя ожидает тагильчан

Так, в понедельник, 11 февраля, воздух в дневные часы прогреется до -5 градусов, без осадков, ветер – 11 м/с.

Во вторник будет немного прохладнее – днем -7, ночью -10, возможны осадки в виде снега.

В среду, 13 февраля, днем -5 градусов, в ночные часы похолодает до-11 градусов.

14 февраля, в День всех влюбленных, тагильчан ожидает -5 градусов днем и -6 градусов ночью. Ветер – 16 м/с, возможен снег.

В пятницу, 15 февраля, будет теплее, столбик термометра достигнет отметки -3 градуса.