-5 градусов и небольшой снег: теплая неделя ожидает тагильчан
Сегодня, 09:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле на текущей неделе ожидается теплая погода с небольшим снегом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в понедельник, 11 февраля, воздух в дневные часы прогреется до -5 градусов, без осадков, ветер – 11 м/с.
Во вторник будет немного прохладнее – днем -7, ночью -10, возможны осадки в виде снега.
В среду, 13 февраля, днем -5 градусов, в ночные часы похолодает до-11 градусов.
14 февраля, в День всех влюбленных, тагильчан ожидает -5 градусов днем и -6 градусов ночью. Ветер – 16 м/с, возможен снег.
В пятницу, 15 февраля, будет теплее, столбик термометра достигнет отметки -3 градуса.
В субботу и воскресенье дневные температуры будут колебаться от -5 до -7 градусов. Согласно данным «Гисметео», возможен снег.
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