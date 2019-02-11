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-5 градусов и небольшой снег: теплая неделя ожидает тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Animal 3153861 1920

-5 градусов и небольшой снег: теплая неделя ожидает тагильчан

Сегодня, 09:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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