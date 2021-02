13 февраля, в субботу, в Нижнем Тагиле в поликлинике № 3 на Липовом тракте, 30а пройдет диспансеризация населения, сообщает пресс-служба администрации города.

Диспансеризацию и профилактический осмотр можно пройти с 8.00 до 14.00 часов. Он включает в себя: общий и биохимический анализ крови, определение уровня простатического специфического антигена для мужчин (анализ необходимо сдавать натощак с 8.00 до 12.00);

исследование кала на скрытую кровь;

ЭКГ;

флюорографию;

маммографию;

определение внутриглазного давления;

прием гинеколога (УЗИ органов малого таза проводится по направлению). Программы диспансеризации дифференцированы в зависимости от возраста и пола пациентов. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Обращаться в кабинет № 327.

