В Нижнем Тагиле в выходные ожидаются снегопады и потепление до -11 градусов

В Нижнем Тагиле в выходные ожидаются снегопады и потепление до -11 градусов

Сегодня, 11:07Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на ближайшие выходные синоптики прогнозируют снегопады и потепление. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В пятницу, 12 февраля, ночью ожидается -29 градусов, днем потеплеет до -20 градусов. Осадков не ожидается, будет облачно и пасмурно. Ветер юго-восточный до трех метров в секунду.

В субботу, 13 февраля, ночью столбики термометров поднимутся до -18 градусов, днем потеплеет до -14 градусов. Весь день, по прогнозам синоптиков, будет идти снег. Ветер восточный, до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 14 февраля, ночью ожидается -14 градусов, днем прогнозируется -11 градусов. Весь день будет идти снег. Ветер сменится на северо-восточный с порывами до шести метров в секунду.

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