Холодной воды не будет в некоторых микрорайонах Нижнего Тагила 11 и 12 апреля
В Нижнем Тагиле 11 и 12 апреля из-за ремонтных работ ожидается отключение холодной воды в ряде домов на Красном камне.
Отключение произойдет из-за врезки водопровода на перекрестке улиц Победы - Карла Либкнехта.
По информации «Тагил-ТВ», 11 апреля с 13:00 до 17:00 холодная вода будет отключена в следующих домах:
ул. Карла Либкнехта, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 (Центр образования) 33, 36, 37 (интернат), 35 (больница), 38, 40, 41, 43, 45, 47;
ул. Жуковского, 13а (Социально-реабилитационный центр №2), 13, 15, 17, 17а, 21, 23а, 24 (д/сад №25), 25, 27, 31, 33, 35, 37;
ул. Пархоменко, 125, 129, 131;
ул. Розы Люксембург, 10а (д/сад № 124) и частный сектор;
ул. Красногорская – частный сектор.
12 апреля с 9:00 до 21:00 воду отключат по следующим адресам:
ул. Быкова, 16 (д/сад №163), 18, 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Черемшанская, 18, 35, 37;
ул. Оплетина, 13а (д/сад № 134), 11а (школа № 1);
ул. Высокогорная, 29, 31;
ул. Космонавтов, 41, 41а;
ул. Липовый тракт, 18 (швейная фабрика), 26, 28, 34, 34а.
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