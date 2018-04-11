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Холодной воды не будет в некоторых микрорайонах Нижнего Тагила 11 и 12 апреля
Сюжеты:
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Холодной воды не будет в некоторых микрорайонах Нижнего Тагила 11 и 12 апреля

11 апреля, 14:50Здоровье и экология
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