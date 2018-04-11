Сотрудник предприятия Невьянска осуждён за падение опоры ЛЭП вместе с рабочим
11 апреля, 08:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Невьянске прошёл суд над 62-летним мужчиной, который трудился электромехаником на артели старателей, когда произошло ЧП. Сотрудника признали виновным в нарушении техники безопасности, которое привело к причинению серьёзного вреда здоровью работника предприятия.
Напомним, 27 сентября 2017 года произошёл несчастный случай: один из рабочих упал вместе с опорой ЛЭП, которая прогнила у основания. Ответственным за безопасность являлся подсудимый. Пострадавшего удалось спасти. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизе, мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.
В ходе расследования была проведена работа по определению обстоятельств ЧП. Сыщики исследовали место происшествия, а также занимались изъятием и анализом документации, опросом свидетелей и сбором доказательной базы.
Подсудимый получил 1 год ограничения свободы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей