Сотрудник предприятия Невьянска осуждён за падение опоры ЛЭП вместе с рабочим

Напомним, 27 сентября 2017 года произошёл несчастный случай: один из рабочих упал вместе с опорой ЛЭП, которая прогнила у основания. Ответственным за безопасность являлся подсудимый. Пострадавшего удалось спасти. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизе, мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.