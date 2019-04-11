Уральские врачи провели уникальную для УрФО операцию 3-летнему ребенку

Патология мочеточника у ребенка была выявлена внутриутробно. В пять месяцев хирурги приняли решение наблюдать за состоянием ребенка. Так как положительной динамики не наблюдалось, по достижению трех лет пациенту была назначена операция.

Врачи ОДКБ Юрий Баранов и Вячеслав Ершов сделали маленькие проколы на передней брюшной стенке, благодаря которым успешно провели операцию за 2,5 часа.

По словам главного врача по хирургии в ОДКБ №1 Юрия Баранова, лапароскопический метод помогает снизить травматичность и болевые ощущения, а также способствует более ранней выписке из стационара.