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Уральские врачи провели уникальную для УрФО операцию 3-летнему ребенку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральские врачи провели уникальную для УрФО операцию 3-летнему ребенку

Сегодня, 14:36Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ОДКБ
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