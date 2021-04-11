Потепление до +20 и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в начале недели

Потепление до +20 и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в начале недели
Сегодня, 16:19Здоровье и экологияФото: Александр Елохин
По прогнозам синоптиков потепление до + 20 градусов и дождь придут в Нижний Тагил в ближайшие дни.

В понедельник, 12 апреля метеорологические службы прогнозируют в Нижнем Тагиле переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем не поднимется выше +6…+12 градусов. Ночью температура воздуха опустится до - 1. Скорость северо-западного ветра составит от 2 до 5 м/с.

Во вторник, 13 апреля, столбик термометра днем начнет повышаться до + 8...+15. Юго-западный ветер усилится до 4-10 м/с.

К среде, 14 апреля, потеплеет до +13…+18 градусов. Направление ветра не изменится, его порывы составят от 4-10 м/с. Осадки в эти дни не обещают.

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