Как не располнеть от пиццы?
19 новых, радикально не американских пицц в «Сушкоф». Вы очень любите пиццу, но следите за своим здоровьем и фигурой? Вы не едите обычные пиццы, потому что там горы теста, жирный майонез и совсем немного начинки? Тогда эта новость для Вас! Теперь можно не бояться располнеть и набрать лишний вес от самого известного итальянского блюда.
«Сушкоф» запустил 19 новых, радикально не американских пицц. В основе каждой пиццы минимум теста, никакого майонеза и много-много начинки, гораздо больше, чем основы.
Так, например, для приготовления пиццы «Маргарита» берется 200 грамм теста и 350 грамм сочной начинки, состоящей из свежих и вяленых томатов, сыра «Моцарелла» и соуса «Песто» с душистыми специями.
Или пицца «Чикен», 200 грамм теста и 340 грамм начинки: ароматное куриное филе, сливочный соус «Альфредо», кукуруза, спелые томаты, сыр Моцарелла, соус «Песто» и пряности.
Заказывайте пиццу в «Сушкоф». И тогда Вы сможете вкусно поесть, не боясь пострадать от огромного количества пищевых добавок и жирных продуктов.
А если Вы предпочитаете классическую японскую кухню, для вас появились новые супер-роллы с Харумаки (без водорослей Нори), суши боксы с жаренным на европейском огне лососем, наваристый суп-лапша, легкие салаты и выгодные комплексные предложения «Все и сразу».
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