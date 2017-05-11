Как не располнеть от пиццы?

«Сушкоф» запустил 19 новых, радикально не американских пицц. В основе каждой пиццы минимум теста, никакого майонеза и много-много начинки, гораздо больше, чем основы.

Так, например, для приготовления пиццы «Маргарита» берется 200 грамм теста и 350 грамм сочной начинки, состоящей из свежих и вяленых томатов, сыра «Моцарелла» и соуса «Песто» с душистыми специями.

Или пицца «Чикен», 200 грамм теста и 340 грамм начинки: ароматное куриное филе, сливочный соус «Альфредо», кукуруза, спелые томаты, сыр Моцарелла, соус «Песто» и пряности.

Заказывайте пиццу в «Сушкоф». И тогда Вы сможете вкусно поесть, не боясь пострадать от огромного количества пищевых добавок и жирных продуктов.

А если Вы предпочитаете классическую японскую кухню, для вас появились новые супер-роллы с Харумаки (без водорослей Нори), суши боксы с жаренным на европейском огне лососем, наваристый суп-лапша, легкие салаты и выгодные комплексные предложения «Все и сразу».

Доставка благородной японской кухни “Сушкоф”

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