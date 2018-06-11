Заморозки до -2 градусов ожидаются 11 и 12 июня в Свердловской области
11 июня, 15:45Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 и 12 июня в Свердловской области прогнозируют заморозки до -2 градусов.
ФГБУ «Уральское УГМС» сообщает, что 11-12 июня в ночные и утренние часы в некоторых районах Свердловской области возможно снижение температуры воздуха и поверхности почвы до -2°.
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила в связи с заморозками просит граждан быть внимательными и осторожными во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций.
© TagilCity.ru
Свердловская областьэкологияпогодазаморозкиэкстренное предупреждениеминусовые температурытемпература воздуха
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей