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Заморозки до -2 градусов ожидаются 11 и 12 июня в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки до -2 градусов ожидаются 11 и 12 июня в Свердловской области

11 июня, 15:45Здоровье и экология
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