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Жители Екатеринбурга закупили 500 толстолобиков для очистки реки Патрушиха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Екатеринбурга закупили 500 толстолобиков для очистки реки Патрушиха

11 июля, 10:50Здоровье и экология
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