Жители Екатеринбурга закупили 500 толстолобиков для очистки реки Патрушиха
11 июля, 10:50Здоровье и экология
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Жильцы района Академический в городе Екатеринбург собрали деньги посредством социальных сетей и закупили 500 толстолобиков. Рыбы нужны были для очистки пруда на реке Патрушиха от водорослей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Типичный Екатеринбург»
Жильцы планируют продолжить подобную работу и осуществить ряд природоохранных мероприятий, направленных на очистку реки выше по течению от района Академический.
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Основной целью является очистка пруда и подготовка реки для купания детей.
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