Количество заболевших коронавирусом жителей на Урале снова растет

В Свердловской области выявлено 133 новых случая заболевания COVID-19, сообщает оперштаб по Свердловской области.

Общее количество зафиксированных случаев составило 26 660. По выздоровлению выписано 63 человека, общее число жителей достигло 20 602. Зарегистрировано три случая смерти, число летальных случаев достигло 512 человек. В России за последние сутки выявили 5 504 больных коронавирусом в 85 регионах, всего зарегистрировано 1 051 874 случая. За прошедшие сутки выписаны из больниц 5 734 человека, общее число выписанных пациентов 868 107. Официально подтверждено 102 летальных случая, за все время умерли 18 365 жителя.

