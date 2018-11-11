Тепло, снежно и скользко: погода в Нижнем Тагиле с 12 по 18 ноября

12 и 13 ноября температура воздуха днем составит от -3 до -5 градусов, ночью похолодает до -9 градусов. На небе переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер западный, со скоростью до 13 м/с.

14 и 15 ноября днем будет от -1 до -2 градусов, ночью – до -8. Небо пасмурное, без осадков. Ветер усилится до 18 м/с.

В пятницу днем столбик термометра поднимется до -1 градуса, ночью будет до -4 градусов. Пасмурно, ожидается обильные осадки в виде снега. Скорость ветра 12 м/с.

В выходные, 17 и 18 ноября, днем будет от -1 до -3 градусов, ночью – до -4 градусов. Небо облачное, обильный снег. Западный ветер будет дуть со скоростью до 11 м/с, сообщает Gismeteo.