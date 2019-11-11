Теплую и снежную погоду обещают синоптики тагильчанам в начале недели
Сегодня, 09:07Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Снег и 0 градусов в дневные часы, согласно данным Гисметео, обещают синоптики тагильчанам в начале этой недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 11 ноября, днем ожидается 0 градусов, осадки в виде мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов.
Во вторник днем будет +1 градус, небольшой дождь. В ночные часы — до 0 градусов.
В среду днем синоптики обещают тагильчанам 0 градусов в дневные часы, ночью похолодает до -11 градусов. Возможен снег.
В четверг, 14 ноября, днем ожидается -9 градусов, ночью — до -15. Пасмурно, снег.
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