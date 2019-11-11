Теплую и снежную погоду обещают синоптики тагильчанам в начале недели

В понедельник, 11 ноября, днем ожидается 0 градусов, осадки в виде мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов.

Во вторник днем будет +1 градус, небольшой дождь. В ночные часы — до 0 градусов.

В среду днем синоптики обещают тагильчанам 0 градусов в дневные часы, ночью похолодает до -11 градусов. Возможен снег.