Нижний Тагил занял первое место по итогам областного конкурса «Родники»

В конкурсе принимали участие все управленческие округа и 67 муниципальных образований Свердловской области.

Как сообщили в отделе по экологии и природопользованию Администраци города, среди муниципальных образований с численностью населения свыше 50 тысяч человек город Нижний Тагил занял 1-е место.

Также в числе победителей и призеров - ОАО «Уралхимпласт», «Городская станция юных натуралистов», МБОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 1, лицей № 39, «Городская станция юных натуралистов», Детско-юношеский центр «Мир», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района», «Нижнетагильский детский дом № 6», детское экологическое объединение «Зеленая волна».

Награждение победителей состоится 31 марта 2016 года на XV Съезде участников областного движения «Родники» в Екатеринбурге.