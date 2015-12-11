Нижний Тагил занял первое место по итогам областного конкурса «Родники»
Подведены итоги областных конкурсов по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2015 году.
В конкурсе принимали участие все управленческие округа и 67 муниципальных образований Свердловской области.
Как сообщили в отделе по экологии и природопользованию Администраци города, среди муниципальных образований с численностью населения свыше 50 тысяч человек город Нижний Тагил занял 1-е место.
Также в числе победителей и призеров - ОАО «Уралхимпласт», «Городская станция юных натуралистов», МБОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 1, лицей № 39, «Городская станция юных натуралистов», Детско-юношеский центр «Мир», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района», «Нижнетагильский детский дом № 6», детское экологическое объединение «Зеленая волна».
Награждение победителей состоится 31 марта 2016 года на XV Съезде участников областного движения «Родники» в Екатеринбурге.
Начиная с 2002 года в рамках проекта «Родники» на территории Нижнего Тагила обустроено 104 источника нецентрализованного водоснабжения, в том числе 20 родников, 34 шахтных колодца, 50 трубчатых колодцев.