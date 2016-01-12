Полицейских обяжут учить язык жестов для общения с инвалидами
Чтобы объясняться с людьми, страдающими заболеваниями слуха и речевого аппарата, сотрудникам полиции придется освоить русский жестовый язык. Закон, регламентирующий особый порядок общения полицейских с глухонемыми, принят в самом конце прошлого года.
Законодательные новации связаны с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и внесены в несколько нормативных актов о социальной защите инвалидов и в закон «О службе в органах внутренних дел РФ» - там появился новый пункт в списке обязанностей полицейских.
Действительно, по мнению экспертов, проблема не только давно назрела, но и перезрела. Глухонемые не могут вызвать полицию по телефону и не имеют возможности толком объясниться с сотрудниками, приехавшими, например, на задержание. Нередко бывает так, что всю вину сваливают именно на глухонемого, а тот не может оправдаться. А если такой инвалид - единственный свидетель преступления, как его допросить? В принципе, выход есть - можно пригласить сурдопереводчика, если, конечно, удастся такого быстро найти. Кстати, в некоторых полициях западных стран, например, в Германии, так и поступают - нанимают людей, владеющих экзотическими для Европы языками. В том числе - и жестовыми.
В России решили готовить собственные кадры. Обучать языку жестов будут, конечно, не всех подряд - их назначит руководство в каждом регионе. В МВД уже решили, в каких подразделениях должны быть специалисты с навыками сурдоперевода и даже тифлосурдоперевода - для общения со слепоглухими гражданами. В принципе, это очевидно - такие спецы нужны в тех службах, которые непосредственно работают с жителями: в дежурных частях, службе участковых уполномоченных, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службах, во вневедомственной охране и в уголовном розыске. Сколько таких сотрудников должно быть, решат уже на месте, в зависимости от оперативной обстановки, численности населения, размера территории и количества инвалидов с нарушениями слуха. Кстати, от этих обстоятельств и будет зависеть, направят ли сотрудников на обучение в специализированные учебные заведения или же целесообразнее будет организовать курсы сурдоперевода в собственных центрах профподготовки.