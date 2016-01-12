Полицейских обяжут учить язык жестов для общения с инвалидами

Законодательные новации связаны с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и внесены в несколько нормативных актов о социальной защите инвалидов и в закон «О службе в органах внутренних дел РФ» - там появился новый пункт в списке обязанностей полицейских.

Действительно, по мнению экспертов, проблема не только давно назрела, но и перезрела. Глухонемые не могут вызвать полицию по телефону и не имеют возможности толком объясниться с сотрудниками, приехавшими, например, на задержание. Нередко бывает так, что всю вину сваливают именно на глухонемого, а тот не может оправдаться. А если такой инвалид - единственный свидетель преступления, как его допросить? В принципе, выход есть - можно пригласить сурдопереводчика, если, конечно, удастся такого быстро найти. Кстати, в некоторых полициях западных стран, например, в Германии, так и поступают - нанимают людей, владеющих экзотическими для Европы языками. В том числе - и жестовыми.