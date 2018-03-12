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Потепление придет в Нижний Тагил к середине недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Потепление придет в Нижний Тагил к середине недели

12 марта, 16:10Здоровье и экология
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