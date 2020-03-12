УВЗ через суд оспорил найденное Росприроднадзором нарушение в Нижнем Тагиле

В ходе проверки Росприроднадзора от 16 июля 2019 года было выявлено нарушение. По данным надзорного ведомства, УВЗ предоставил недостоверную информацию об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем было выдано предписание исправить недочет до 15 января 2021 года.

«Уралвагонзавод», не согласившись с нарушением, обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании предписания недействительным.

Межрегиональным управлением Росприроднадзора при плановой проверке вынесено предписание об устранении нарушений требований природоохранного законодательства. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2020 года предписание признано незаконным и отменено, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.