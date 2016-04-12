Экология Нижнего Тагила отныне будет находиться на контроле нового координационного совета

На первом заседании совета утвердили пять главенствующих направлений деятельности и их руководителей.

Прежде всего, это обеспечение тагильчан качественной питьевой водой. Этим вопросом займется отделение «Чистая вода» под руководством Андрея Волегова – члена Общественной палаты области. За чистоту воздуха будет отвечать Ирина Сальникова. Защиту леса возьмет на себя Илья Вилков. Оба куратора являются членами «Экоправо».

За кандидатом биологических наук Светланой Гомжиной закрепилось направление: «Сохранение культурного наследия». Наконец, за чистотой города, включая работу свалок и состояние территорий Нижнего Тагила, будет следить представитель организации «Экология Тагила» Елена Черпакова.

На заседании экологического совета тагильчане предложили программу благоустройства завода-музея им. Куйбышева – проведение субботников совместно с администрацией музея. Также члены совета планируют подать заявку на озеленение Нижнего Тагила и территории земель лесного фонда. А в мае пройдут общественные слушания о качестве питьевой воды в городе.

Члены новоиспеченного совета уверены, что их работа поможет чиновникам, бизнесменам и надзорным структурам обратить внимание на экологические проблемы в Нижнем Тагиле.