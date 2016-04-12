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Экология Нижнего Тагила отныне будет находиться на контроле нового координационного совета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экология Нижнего Тагила отныне будет находиться на контроле нового координационного совета

12 апреля 2016, 16:10Здоровье и экологияТимофей Данилов
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