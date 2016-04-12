В 2016 году в Нижнем Тагиле потратят 7 миллионов рублей на ремонт в кардиологии Городской больницы №1

Любое государственное медицинское учреждение существует с той целью, чтобы оказывать населению медицинскую помощь. Потому главным вопросом, интересовавшим TagilCity.ru, было - что делается для повышения комфорта пациентов, пребывающих на лечении в этой больнице и связанных с ней учреждениях?

TagilCity.ru напоминает о том, что ГБУЗ СО ГБ №1 (далее ГБ №1) – это целый комплекс связанных между собой учреждений здравоохранения. В состав больницы входит вагонская взрослая поликлиника, родильный дом, травмпункты и некоторые другие службы и учреждения Нижнего Тагила и пригорода.

Создание комфорта – это более актуально для санаториев и домов отдыха. Для нашего медицинского учреждения основной задачей является создание лечебно-охранительного режима. На повышение его качества направлены текущие и капитальные ремонты, проводимые на территории больницы пояснил журналистам TagilCity.ru главврач ГБ №1 Олег Николаев.

Оказалось, что в больнице непрерывно ведётся работа по текущим и капитальным ремонтам. Немало было сделано и в прошлом году.

В 2015 году был завершён большой ремонт шлюзов в здании взрослой поликлиники на ул. Окунева, 30. Сейчас шлюзы приведены в соответствие с предписаниями Госпожнадзора. В середине прошлого года был закончен ремонт эндоскопического отделения в здании ГБ №1. Здесь были заменены четыре лифта. При необходимости, заменялись двери и окна. Были произведены текущие ремонты дневного стационара больницы и глазного травмпункта, а также текущий косметический ремонт женской консультации на ул. Коминтерна, 33 рассказал журналистам TagilCity.ru Олег Николаев.

Большие планы у руководства больницы и на этот год. Если в прошлом году можно было отметить повышение безопасности пациентов поликлиники благодаря ремонту шлюзов, то в этом году могут произойти качественные перемены для пациентов кардиологического отделения.

Составлена смета на ремонт кардиологического отделения до конца 2016 года. Смета уже одобрена Министерством здравоохранения Свердловской области. Сумма, которую планируется затратить на него, составляет порядка 7 млн рублей. У нас будет хорошее кардиологическое отделение. Также запланированы текущие ремонты в пищеблоке больницы, отделениях стационара и фельдшерско-акушерском пункте посёлка Сокол поделился с журналистами TagilCity.ru главврач ГБ №1.

В этом году тоже будут приняты меры для повышения безопасности пациентов. На этот раз – безопасности пациентов стационара. В случае аварии, больницу сможет питать электричеством автономный дизельный генератор.

Министерство здравоохранения Свердловской области выделило больнице дизельный генератор на случай аварийных ситуаций. Планируется, что он прибудет в Нижний Тагил и будет установлен на территории ГБ №1 в ближайшее время рассказал журналистам TagilCity.ru Олег Николаев.

Журналистов TagilCity.ru волновала и судьба родильного дома, расположенного по адресу проспект Вагоностроителей, 49. Темпами подготовки к реконструкции которого, недовольство выразил Сергей Носов.

Сроки проведения работ прописаны на основании технического задания. Они не затянуты объяснил журналистам TagilCity.ru главврач ГБ №1.

TagilCity.ru напоминает о том, что многие новости, связанные с критикой ГБ №1, исходили именно от будущих матерей Нижнего Тагила. В конце прошлого года беременная тагильчанка была помещена в плату без удобств, позднее тагильчане рассказали TagilCity.ru о том, что из роддома на Вагонке роженицы с младенцами уходят от комаров в палатах по гололёду на крыльце.

Говоря о жалобах пациентов и претензионной работе, главный врач отметил следующее:

Пациент, находящийся в больнице, может иметь обострённое восприятие действительности. Проблемы, о которых говорят пациенты, могут иметь место, но, обычно, проверки, которые следуют за ними, показывают, что люди не всегда объективны.

Неоднократно в новостях TagilCity.ru упоминалась проблема взаимодействия медицинских учреждений Нижнего Тагила с Министерством здравоохранения Свердловской области. Отсутствие внимание Министерства к проблемам Городской поликлиники №3 вынудило Нижний Тагил направить обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

У нас такой проблемы нет. Возникающие вопросы решаются при участии Министерства здравоохранения Свердловской области отметил главный врач ГБ №1 Олег Николаев.

В конце встречи главный врач ГБ №1 пригласил журналистов TagilCity.ru побывать в кардиологическом отделении больницы после того, как там будет проведён запланированный ремонт. Ориентировочно это произойдет уже в конце этого года.

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