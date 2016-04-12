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В 2016 году в Нижнем Тагиле потратят 7 миллионов рублей на ремонт в кардиологии Городской больницы №1
Сюжеты:
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В 2016 году в Нижнем Тагиле потратят 7 миллионов рублей на ремонт в кардиологии Городской больницы №1

12 апреля 2016, 15:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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