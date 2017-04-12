120 тысяч рублей взыскала женщина с больницы Екатеринбурга за перелом ноги

Как пишет Накануне.ру, женщина пришла навестить брата, хотела открыть окно, однако неисправная форточка упала, потащив за собой потерпевшую. Женщина от падения сломала ногу.

Потерпевшая понесла большие финансовые расходы: перенесла несколько операций, долгое время была нетрудоспособна, потратила много средств на лечение.

Суд установил, что в медучреждении должным образом не соблюдали технику безопасности, актов о проводимом ремонте окон не предоставили. Суд удовлетворил исковые требования пострадавшей частично – она просила для возмещения 300 тыс. руб. Медучреждение признано виновным в инциденте и обязано компенсировать истице моральный и материальный вред.