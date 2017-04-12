120 тысяч рублей взыскала женщина с больницы Екатеринбурга за перелом ноги
12 апреля 2017, 12:40Здоровье и экология
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Жительница Екатеринбурга через суд взыскала с «Центральной городской больницы № 7» 120 тыс. руб. за перелом ноги, полученный в медучреждении.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Накануне.ру, женщина пришла навестить брата, хотела открыть окно, однако неисправная форточка упала, потащив за собой потерпевшую. Женщина от падения сломала ногу.
Потерпевшая понесла большие финансовые расходы: перенесла несколько операций, долгое время была нетрудоспособна, потратила много средств на лечение.
Суд установил, что в медучреждении должным образом не соблюдали технику безопасности, актов о проводимом ремонте окон не предоставили. Суд удовлетворил исковые требования пострадавшей частично – она просила для возмещения 300 тыс. руб. Медучреждение признано виновным в инциденте и обязано компенсировать истице моральный и материальный вред.
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