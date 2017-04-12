Природный парк «Река Чусовая» претендует на получение субсидии из регионального бюджета
12 апреля 2017, 08:00Здоровье и экология
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В мэрии Нижнего Тагила 11 апреля состоялось совещание по вопросу развития туристической инфраструктуры в природном парке «Река Чусовая» и получения субсидии на его финансирование.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, представители администрации под руководством мэра Сергея Носова и представители природного парка обсуждали обустройство туристических стоянок в деревнях Усть-Утка и Ёква. Именно туда в разгар туристического сезона съезжается множество туристов. Однако площадки не приспособлены для принятия большого количества человек, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В настоящее время формируется заявка на инвестиционный проект, в рамках которого произойдет реализация задуманного. В частности, будут организованы цивилизованные стоянки, простые кемпинги, спуски к воде, удобства и навесы со столами и скамейками. Предполагается, что деньги на это будут выделены из регионального бюджета.
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