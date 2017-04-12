Природный парк «Река Чусовая» претендует на получение субсидии из регионального бюджета

Так, представители администрации под руководством мэра Сергея Носова и представители природного парка обсуждали обустройство туристических стоянок в деревнях Усть-Утка и Ёква. Именно туда в разгар туристического сезона съезжается множество туристов. Однако площадки не приспособлены для принятия большого количества человек, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В настоящее время формируется заявка на инвестиционный проект, в рамках которого произойдет реализация задуманного. В частности, будут организованы цивилизованные стоянки, простые кемпинги, спуски к воде, удобства и навесы со столами и скамейками. Предполагается, что деньги на это будут выделены из регионального бюджета.