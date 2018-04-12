29,1 тыс. случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области со 2 по 9 апреля

Данный показатель на 8% превышает эпидемический порог, но уровень заболеваемости ниже, чем на предыдущей неделе. 75% заболевших ОРВИ – взрослые.

Полностью закрыты 4 детсада и 7 школ, частично – 106 детсадов и 8 школ.

В десяти МО Свердловской области порог по заболеваемости превышен на 20% и более, в том числе в Нижнем Тагиле.

Зафиксировано 604 случая пневмонии – показатель ниже уровня прошлой недели на 7% и выше многолетнего уровня на 11%. В группу риска по заболеваемости пневмонией входят дети младше двух лет, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.