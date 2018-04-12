29,1 тыс. случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области со 2 по 9 апреля
12 апреля, 15:45Здоровье и экология
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Со 2 по 9 апреля в Свердловской области зафиксированы 29,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Данный показатель на 8% превышает эпидемический порог, но уровень заболеваемости ниже, чем на предыдущей неделе. 75% заболевших ОРВИ – взрослые.
Полностью закрыты 4 детсада и 7 школ, частично – 106 детсадов и 8 школ.
В десяти МО Свердловской области порог по заболеваемости превышен на 20% и более, в том числе в Нижнем Тагиле.
Зафиксировано 604 случая пневмонии – показатель ниже уровня прошлой недели на 7% и выше многолетнего уровня на 11%. В группу риска по заболеваемости пневмонией входят дети младше двух лет, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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