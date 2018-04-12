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29,1 тыс. случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области со 2 по 9 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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29,1 тыс. случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области со 2 по 9 апреля

12 апреля, 15:45Здоровье и экология
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