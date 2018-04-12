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Минсельхоз планирует увеличить площадь виноградников для развития виноделия в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минсельхоз планирует увеличить площадь виноградников для развития виноделия в России

12 апреля, 06:05Здоровье и экология
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