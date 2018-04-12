Минсельхоз планирует увеличить площадь виноградников для развития виноделия в России

Россия по площади виноградников занимает 19 место в мире наравне с Бразилией. Фаворитами рейтинга являются Испания, Китай и Франция.

Во времена СССР наша страна занимала в этом рейтинге второе место, при этом только один Крым имел площади в 4 раза больше, чем современная Российская Федерация. Вернуться в число лидеров по производству вина Минсельхоз планирует с 2025 года.

По информации «Новых Известий», именно к этому году площадь виноградников вырастет до 129 тыс. гектаров и продолжит увеличиваться. Это позволит российским винам занять уверенное место на внутреннем рынке, давая фору импортным маркам, полагают специалисты.

Также виноделы отмечают, что успех отечественного продукта на рынке будет зависеть не только от размера площадей. Позиция российских вин связана со множеством факторов, среди которых можно выделить ценовую политику крупных сетевиков, сохранение лояльности к винам из Грузии и Молдавии, меняющийся курс евро и доллара.