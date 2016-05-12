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В Свердловской области почти 7000 человек пострадали от клещей с начала 2016 года
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В Свердловской области почти 7000 человек пострадали от клещей с начала 2016 года

12 мая 2016, 11:55Здоровье и экологияПавел Щербина
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