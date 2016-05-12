В Свердловской области почти 7000 человек пострадали от клещей с начала 2016 года

Этот показатель в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году. Из 6 878 пострадавших более тысячи - это дети и подростки до 17-ти лет.

У одного из пострадавших был подтверждён диагноз «клещевой энцефалит». У 23 пострадавших диагностирован «клещевой боррелиоз», сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты постоянно занимаются изучением и анализом клещей. До 10 мая было обследовано 2556 особей. Антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в 3,4% проб. Почти треть изученных особей была носителем клещевого иксодового боррелиоза.

Тем временем обработка территорий Свердловской области от клещей продолжается. До 7-го мая было обработано 999 гектаров, что на 13% больше чем в прошлом году. Тем не менее, более 80% запланированных территорий остаются необработанными.