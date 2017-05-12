Спиртовые настойки могут вернуть в российские интернет-аптеки
12 мая 2017, 14:15Здоровье и экология
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Минздрав РФ рассматривает возможность изменения правил продажи спиртосодержащих препаратов онлайн-аптеками.
Производители и продавцы онлайн-аптек обратились с просьбой – вернуть в продажу лекарственные препараты, крепость которых превышает 30%. К ним относятся настойка боярышника, валерьяны, корвалол и другие.
Минздрав России собирается внести корректировку в правила и удовлетворить эту просьбу, сообщает газета «Известия». Ранее в проекте правил о торговле спиртосодержащими лекарственными средствами продажа подобных препаратов была запрещена.
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