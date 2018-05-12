НМУ ожидаются в Нижнем Тагиле с 12 по 14 мая
12 мая, 09:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле с 12 по 14 мая объявлены неблагоприятные метеорологические условия.
Сюжеты: Нижний Тагил
НМУ будут действовать в Нижнем Тагиле с 20 часов 12 мая до 10 часов 14 мая. Объявлены НМУ первой степени опасности. Погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе, сообщает ЕДДС.
Напомним, что синоптики обещали тагильчанам теплые выходные.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей