В Екатеринбурге студентов УрГЭУ массово отправляют на анализы из-за очага туберкулёза

Как рассказали сами студенты, процедура медосмотра для всех обязательна. Для этого вуз выделил специальный автобус, чтобы все могли добраться до больницы и сделать рентген.

В областном Роспотребнадзоре случай туберкулёза у одного из студентов подтвердили:

У нас зарегистрирован один очаг туберкулеза в УрГЭУ СИНХ. Пока поставлен предварительный диагноз. Наша задача — отследить, чтобы инфекция, если она есть, не распространилась дальше. В подобных ситуациях мы определяем круг лиц, с которыми заболевший мог контактировать, и проводим профилактические мероприятия (дезинфекция и обследование).