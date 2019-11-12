В Екатеринбурге студентов УрГЭУ массово отправляют на анализы из-за очага туберкулёза
В Екатеринбурге иностранных студентов УрГЭУ СИНХ, живущих в общежитии на Щорса, массово отправляют на медобследование из-за подозрений туберкулёза у одного из них, пишет Е1.
Как рассказали сами студенты, процедура медосмотра для всех обязательна. Для этого вуз выделил специальный автобус, чтобы все могли добраться до больницы и сделать рентген.
В областном Роспотребнадзоре случай туберкулёза у одного из студентов подтвердили:
У нас зарегистрирован один очаг туберкулеза в УрГЭУ СИНХ. Пока поставлен предварительный диагноз. Наша задача — отследить, чтобы инфекция, если она есть, не распространилась дальше. В подобных ситуациях мы определяем круг лиц, с которыми заболевший мог контактировать, и проводим профилактические мероприятия (дезинфекция и обследование).
Также по словам студентов, заболевший жил в общежитии на улице Щорса, а после подозрений на туберкулёз его перевели в общежитие на улице Умельцев в изолятор корпуса Б. В самом университете подробности с очагом туберкулёза не раскрывают.