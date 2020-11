В Нижнем Тагиле с 11 по 12 ноября зарегистрировали 17 случаев коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии выявлено 2638 случаев заболевания инфекцией у тагильчан. В Свердловской области за сутки зафиксировали 314 случаев заболевания, с начала пандемии — 39 690. Из больниц выписали 318 человек, с начала пандемии выздоровел 31 831 пациент. За сутки скончались девять свердловчан, всего — 865 человек.

