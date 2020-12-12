Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 декабря

Ветер сегодня дул со скоростью пять метров в секунду в юго-западном направлении в сторону Дзержинского района. Температура воздуха на момент замеров составляла -8 градусов. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.
Напомним, во время замеров 11 декабря в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой предельно допустимой концентрации четырех из пяти веществ в несколько десятков раз.