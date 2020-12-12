Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 декабря

Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 декабря

Сегодня, 17:51Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
12 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле. Газоанализатор наличие выбросов в атмосферу не показал.

Ветер сегодня дул со скоростью пять метров в секунду в юго-западном направлении в сторону Дзержинского района. Температура воздуха на момент замеров составляла -8 градусов. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.

Video:TagilCity.ru

Напомним, во время замеров 11 декабря в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой предельно допустимой концентрации четырех из пяти веществ в несколько десятков раз.

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