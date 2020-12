Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 декабря

12 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле. Газоанализатор наличие выбросов в атмосферу не показал.

Ветер сегодня дул со скоростью пять метров в секунду в юго-западном направлении в сторону Дзержинского района. Температура воздуха на момент замеров составляла -8 градусов. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида. Video: TagilCity.ru Напомним, во время замеров 11 декабря в районе тагильского ж/д вокзала газоанализатор показал превышение разовой предельно допустимой концентрации четырех из пяти веществ в несколько десятков раз. Превышение ПДК четырех веществ: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 11 декабря

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter