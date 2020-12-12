Свердловский оперштаб вторые сутки фиксирует более 400 случаев заражения COVID-19

Свердловский оперштаб вторые сутки фиксирует более 400 случаев заражения COVID-19

Сегодня, 13:50Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За минувшие 24 часа в Свердловской области зарегистрирован 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Количество зафиксированных больных почти равняется предыдущему антирекорду, который был установлен вчера.

В Екатеринбурге выявлено 246 заболевших. Кроме того инфекцию определили у жителей Артинского городского округа, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского и Талицкого городских округов.

591 человек переносит инфекцию в тяжелой форме. 347 находятся в реанимации, из них 240 подключены к аппаратам ИВЛ.

В общей сложности за время эпидемии на Среднем Урале выявлен 50 971 случай заражения COVID-19.

В России выявлено 28 137 заболевших в 85 регионах. Больше всего случаев выявлено в Москве — 5890, Санкт-Петербурге — 2369 и Московской области — 970. Всего за время пандемии коронавирусная инфекция зафиксирована у 2 625 848 россиян.

Число выписанных по выздоровлению свердловчан продолжает расти и достигло 406 человек.

Всего из медицинских учреждений выписали 43 237 пациентов.

В Российской Федерации выздоровели 26 118 человек за сутки, а в общей сложности — 2 085 958. Больше всего за период с 11 по 12 декабря выписали жителей Москвы — 5890, Санкт-Петербурга — 2369, Московской области — 970.

Количество летальных случаев за сутки близко к рекордным показателям.

В Свердловской области за сутки скончались от инфекции 16 человек. В России выявлено 560 случаев смерти от COVID-19.

В общей сложности коронавирус унес жизни 46 453 россиян, из них 1 195 — свердловчане.

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