В Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

Оно действует с 20 часов 13 января до 8 часов 15 января, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС». Данный период является неблагоприятным для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно проводит замеры превышений ПДК пяти вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Более чем в половине случаев газоанализатор показывает наличие диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы. Независимые замеры, кислотные реки и фекальные воды: эко-итоги года в Нижнем Тагиле

