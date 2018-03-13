Падение рождаемости зафиксировано в Свердловской области

За этот месяц в Свердловской области появились 4 234 новорождённых. Интересно, что тенденция к снижению рождаемости отмечалось и в прошлом году. Так, подсчеты показали, что на Среднем Урале родились 53 583 младенца. Это на 10,5 процентов меньше в сравнении с показателями 2016 года.

Что касается позитивных явлений, то, согласно информации Свердловскстата, в регионе снижается уровень смертности. За январь 2018 года умерло 5 369 человек, а это на 10,8 процента меньше, чем в январе прошлого года.

Тем не менее количество умерших в Свердловской области выше количества родившихся, поэтому естественная убыль населения в регионе составляет 1 135 человек, передаёт издание «Znak.com».