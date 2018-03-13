Студенты на медфоруме в Нижнем Тагиле представили проект госпиталя ВОВ (ФОТО)

Марина Юрьевна Казанцева, заместитель директора по социально-педагогической работе Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа, рассказала о работе студентов на форуме медицинских работников.

На форуме работает волонтерский центр студентов колледжа, а также представлен проект коллежда,в рамках которого студенты рассказывают о работе госпиталей во время ВОВ и вкладе медиков в победу.