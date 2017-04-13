Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии могут запретить в России

В комитете по экологии и окружающей среде считают, что контактные зоопарки и передвижные дельфинарии негуманны. Новый законопроект курирует зампред ведомства Владимир Панов. Он объяснил, что морские животные во время транспортировки находятся в постоянном стрессе, потому что условия перевозки не соответствуют той естественной среде, в которой они должны находиться.