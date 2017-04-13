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Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии могут запретить в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии могут запретить в России

13 апреля 2017, 10:20Здоровье и экология
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