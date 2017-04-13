Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии могут запретить в России
Госдума РФ предложила запретить передвижные дельфинарии и контактные зоопарки в рамках законопроекта об ответственном обращении с животными.
В комитете по экологии и окружающей среде считают, что контактные зоопарки и передвижные дельфинарии негуманны. Новый законопроект курирует зампред ведомства Владимир Панов. Он объяснил, что морские животные во время транспортировки находятся в постоянном стрессе, потому что условия перевозки не соответствуют той естественной среде, в которой они должны находиться.
В контактных зоопарках также животным не комфортно: духота, бетонный пол, яркий искусственный свет, большой поток посетителей, делающих потрогать животных, заставляют зверей волноваться, пугаться, что часто приводит их к преждевременной гибели, сообщает ТАСС.
Такими условиями содержания контактные зоопарки проявляют негуманное обращение и насилие над животными, считают депутаты Госдумы.
В последнее время в России вопросы обращения с животными вызывают в обществе большой резонанс. Российский президент дал осенью 2016 года поручение правительству проработать федеральный закон на данную тему.
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