В Нижнем Тагиле запланирован капитальный ремонт памятника архитектуры федерального значения - «Демидовской больницы» (ФОТО)

Журналисты TagilCity.ru побывали около памятника. Облицовка зданий и стен пострадали от времени и от влаги. Потому архитектурный ансамбль действительно нуждается в ремонте.

В настоящее время все объекты бывшего госпитального ансамбля являются действующими, но требуют инженерно-изыскательских, проектных и реставрационных работ сообщили в Администрации «Демидовской городской больницы» журналистам TagilCity.ru.

Сейчас здания памятника архитектуры ожидают капитального ремонта. Проектная документация уже готова.

Объект был внесён в государственную программу «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области» на период с 2017 по 2020 годы. Заказчиком, в лице ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», был заключён контракт с проектной организацией на выполнение научно-исследовательской и проектной документации на все здания исторического комплекса. В настоящий момент эти работы выполнены, заказчик проводит внутреннюю реорганизацию, после чего будут продолжены работы по дальнейшему исполнению и согласованию документации самих ремонтных работ ответили в Администрации «Демидовской городской больницы» на запрос TagilCity.ru.

Кроме того, руководство больницы сообщило о том, что в здании поликлиники с 2007 года по настоящий момент были отремонтированы:

Регистратура

Кабинет маммографии

Кабинет флюорографии

Кабинет окулиста

Кабинет гинеколога и хирурга

Экспресс-диагностический урологический кабинет

Кабинет специалиста по работе с жалобами от населения

Заменена часть окон

Выполнено асфальтирование центрального входа с установкой поручней и монтажом пандуса.

Ранее о состоянии памятника в редакцию TagilCity.ru сообщали тагильчане. Кто-то даже сравнил арку перед больницей с арками Пальмиры.

Фото: Замятин Дмитрий

На фото: арки Пальмиры на учебнике истории для учеников 5-го класса

Мы надеемся, что ремонтом самого здания это не ограничится. Ведь для комфортной работы врачей требуется новое оборудование и мебель. К примеру, многим сотрудникам будет проще работать, если в больнице появятся вытяжные шкафы для лаборатории.