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#домахорошо
После смерти животных на ферме в Новой Ляле прокуратура нашла нарушения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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После смерти животных на ферме в Новой Ляле прокуратура нашла нарушения

Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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