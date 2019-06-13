После смерти животных на ферме в Новой Ляле прокуратура нашла нарушения

Предварительно установлено, что в начале июня на территории предприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота, произошла гибель нескольких животных, не носящая массовый характер. Из-за отсутствия на месте ветврача, а также по причине экономии горючих материалов, трупы животных с 1 по 4 июня складировались за забором молочной фермы. 5 июня они были вывезены на территорию скотомогильника.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены иные нарушения, в частности, территория фермы не огорожена, что допускает проникновение диких животных и местных жителей. На территории фермы не установлена дезинфицирующая установка для обработки колес въезжающего транспорта. Выделенные для перевозки биологических отходов транспортные средства не оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами, продукты жизнедеятельности животных убираются не своевременно.