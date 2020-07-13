В России от коронавируса вылечились более полумиллиона человек
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В России за сутки с 12 по 13 июля подтверждено 6537 новых случаев заболевания коронавирусом, из них у 1674 человек заболевание протекает без выраженных симптомов. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных составляет 733 699 человек, из них 504 021 выздоровели.
Отмечается, что из больниц за сутки по выздоровлению выписано 2960 пациентов.
Также зафиксированы новые летальные случаи. Так, от инфекции за сутки скончались 104 человека, а в общей сложности число летальных случаев достигло 11 439 человек.
Отмечается, что под наблюдением медиков находятся больше 275 тысяч человек.
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