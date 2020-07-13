В России от коронавируса вылечились более полумиллиона человек

В общей сложности количество зараженных составляет 733 699 человек, из них 504 021 выздоровели.

Отмечается, что из больниц за сутки по выздоровлению выписано 2960 пациентов.

Также зафиксированы новые летальные случаи. Так, от инфекции за сутки скончались 104 человека, а в общей сложности число летальных случаев достигло 11 439 человек.