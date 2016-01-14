Психиатры: «В Свердловской области может стать больше шизофреников»
14 января 2016, 08:15Здоровье и экологияMaurice
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Это связано с употреблением синтетических наркотиков.
В Свердловской области участились случаи отравления синтетическими наркотиками, высокий процент среди пострадавших — дети до 18 лет, рассказывает руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Андрей Чекмарев. Кроме того, в регионе зафиксировано увеличение количества отравлений 70-процентной уксусной кислотой.
За новогодние праздники в областной центр поступило 50 пациентов с отравлениями алкоголем и наркотиками.
Сложные отравления синтетическими наркотиками провоцируют у людей психозы шизофренического типа, которые могут привести к шизофреническим расстройствам говорит главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.
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