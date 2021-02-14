В Нижнем Тагиле количество случаев COVID-19 за время пандемии превысило 4,5 тысячи

В Нижнем Тагиле количество случаев COVID-19 за время пандемии превысило 4,5 тысячи

Сегодня, 14:35Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле за время коронавирусной пандемии заболели более 4,5 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

На Среднем Урале за сутки выявлено 268 новый случаев COVID-19, из них 19 — в Нижнем Тагиле.

Общее количество заразившихся за время эпидемии в регионе составляет 74 764 человек, из них 4 504 — тагильчане.

Из больниц региона за минувшие сутки по выздоровлению выписали 277 пациентов. Общее количество вылечившихся от инфекции достигло 67 580 свердловчан.

319 заразившихся находятся в тяжелом состоянии, из них 131 подключен к аппаратам ИВЛ.

В Свердловской области за минувшие 24 часа зарегистрировано 11 летальных случаев. В общей сложности от COVID-19 в регионе скончался 2 221 человек.

Stories:
Нижний Тагил
статистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы