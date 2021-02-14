В Нижнем Тагиле количество случаев COVID-19 за время пандемии превысило 4,5 тысячи

На Среднем Урале за сутки выявлено 268 новый случаев COVID-19, из них 19 — в Нижнем Тагиле.
Общее количество заразившихся за время эпидемии в регионе составляет 74 764 человек, из них 4 504 — тагильчане.
Из больниц региона за минувшие сутки по выздоровлению выписали 277 пациентов. Общее количество вылечившихся от инфекции достигло 67 580 свердловчан.
319 заразившихся находятся в тяжелом состоянии, из них 131 подключен к аппаратам ИВЛ.
В Свердловской области за минувшие 24 часа зарегистрировано 11 летальных случаев. В общей сложности от COVID-19 в регионе скончался 2 221 человек.