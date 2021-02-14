В Нижнем Тагиле ожидаются снегопады и похолодание до -24 градусов

В Нижнем Тагиле ожидаются снегопады и похолодание до -24 градусов

Сегодня, 18:48Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в начале неделе синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до -24 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник, 15 февраля, ночью ожидается -15 градусов, днем будет малооблачно и похолодает до -16 градусов. Осадки в виде снега. Ветер западный и юго-западный до двенадцати метров в секунду.

Во вторник, 16 февраля, утром столбики термометров опустятся до -21 градуса, днем потеплеет до -17 градусов. Ночью, утром и днем, по прогнозам синоптиков, будет идти снег. Ветер западный до девяти метров в секунду.

В среду, 17 февраля, утром ожидается -24 градуса, днем прогнозируется -19 градусов. Осадков не ожидается. Ветер останется западным с порывами до девяти метров в секунду.

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