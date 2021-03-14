Потепление до -2 градусов и облачная погода ожидают тагильчан в начале недели

Днем температура воздуха не поднимется выше -4 градусов, а утром возможно до -9. Ночью ожидается небольшой снег до -7 градусов. Ветер до одиннадцати метров в секунду.
Днем столбики термометров покажут до -4 градусов, а ночью опустятся до -7 градусов, возможен снег. Пасмурно в середине дня. Ветер до тринадцати метров в секунду.
Днем синоптики прогнозируют потепление до -2 градусов, а ночью до -5 градусов. Ветер до одиннадцати метров в секунду. Тагильчан ожидает пасмурная погода с небольшим снегом ночью и утром.