Потепление до -2 градусов и облачная погода ожидают тагильчан в начале недели

Потепление до -2 градусов и облачная погода ожидают тагильчан в начале недели

Сегодня, 19:56Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В начале недели в Нижнем Тагиле ожидается облачная погода, небольшой снег и потепление до -2 градусов, по данным Gismeteo.

Понедельник, 15 марта

Днем температура воздуха не поднимется выше -4 градусов, а утром возможно до -9. Ночью ожидается небольшой снег до -7 градусов. Ветер до одиннадцати метров в секунду.

Вторник, 16 марта

Днем столбики термометров покажут до -4 градусов, а ночью опустятся до -7 градусов, возможен снег. Пасмурно в середине дня. Ветер до тринадцати метров в секунду.

Среда, 17 марта

Днем синоптики прогнозируют потепление до -2 градусов, а ночью до -5 градусов. Ветер до одиннадцати метров в секунду. Тагильчан ожидает пасмурная погода с небольшим снегом ночью и утром.

Сюжеты:
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экологияпогодапотеплениеНижний Тагил
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